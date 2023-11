Temperaturas voltam a se elevar em M. Claros e, pela previsão, até a semana que vem. Chance de chuva: 1mm, no sábado

Quarta 22/11/23 - 7h10

Apesar dos alertas para chuvas e tempestades em diversas regiões do Brasil, as temperaturas devem seguir elevadas, com máximas próximas aos 30°C em todas as capitais.



No Sul, os estados continuam sob alerta de "perigo" devido às fortes tempestades que causaram estragos no fim de semana.



Os estados da região Sul enfrentam volume acumulado de chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.



No restante do Brasil, o alerta é para chuvas intensas, mas de forma pontual, sem grandes transtornos.



Apesar das condições climáticas adversas, as temperaturas permanecem altas em diversas regiões.



MONTES CLAROS



A temperatura estará em elevação na região de M. Claros:



34 graus nesta terça, 36 na quinta e sexta, 35 no sábado, 33 no domingo e segunda, 35 na terça, 36 na quarta e 35, na quinta da semana que vem.





A próxima previsão de chuva em M. Claros, pela meteorologia, é para sábado: "menos de 1 milímetro de chuva"