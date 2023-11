Jerusalém, urgente: ataque a tiros, nesta manhã de quinta-feira, mata 3 pessoas e deixa 16 feridas

Quinta 30/11/23 - 7h01

Um ataque a tiros em Jerusalém, na manhã desta quinta-feira (30), resultou em três pessoas mortas e 16 feridas.



Os responsáveis pelo ataque, armados com um rifle e uma pistola, foram mortos pela polícia após atirarem contra civis.



Uma mulher de 24 anos faleceu no local, enquanto outro homem, inicialmente resgatado com vida, não resistiu no hospital.



A terceira vítima ainda não teve suas informações divulgadas.



Três dos feridos encontram-se em estado grave.



Segundo a polícia de Israel, os atiradores, provenientes de Jerusalém Oriental, foram detidos por soldados de folga.



Até o momento, nenhum grupo terrorista reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas o ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, acusou o Hamas, destacando a necessidade de lidar com eles por meio da força.



A Embaixada dos Estados Unidos condenou o ataque.