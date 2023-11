A 3 dias do plebiscito que pode levar a Venezuela a invadir a Guiana, Brasil promove reforço militar na fronteira norte

Quinta 30/11/23 - 7h05

O Ministério da Defesa do Brasil anunciou que monitora a situação entre Venezuela e Guiana e intensificou as ações de defesa na fronteira norte.



Houve reforço militar na região, conforme pedido do senador Hiran Gonçalves, que solicitou a presença das Forças Armadas em Pacaraima, cidade na fronteira com a Venezuela.



A disputa entre os dois países pela região de Essequibo, que possui grandes reservas de petróleo, motivou o aumento da segurança.



O senador enfatizou a importância do reforço militar para garantir a segurança dos brasileiros em Pacaraima, especialmente devido à proximidade do referendo convocado pela Venezuela para decidir sobre a criação da província "Guayana Esequiba" no território disputado com a Guiana.



O referendo, agendado para este domingo (3), visa conceder a nacionalidade venezuelana a 125 mil habitantes da região de Essequibo.



A disputa por Essequibo persiste desde 1966, intensificando-se em 2015 com a descoberta de imensos campos de petróleo pela ExxonMobil.



A Guiana argumenta sua propriedade com base em um laudo de 1899, enquanto a Venezuela se apoia em um acordo de 1966 com o Reino Unido, anulando o laudo arbitral de 1899 e buscando uma solução negociada.