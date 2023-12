Preço médio do diesel deve cair 0,24 centavos por litro, a partir desta sexta-feira - calcula a Petrobras

Sexta 08/12/23 - 6h57

A partir desta sexta-feira (8), a Petrobras adota novo preço médio do diesel para as distribuidoras, estabelecendo o custo de R$ 3,78 por litro, com redução de R$ 0,27.



Ao considerar a mistura compulsória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel nos postos, o preço ao consumidor diminuirá em média R$ 0,24 por litro, totalizando aproximadamente R$ 3,33 por litro na bomba.



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicou um valor médio de R$ 6,16 por litro na semana de 26 de novembro a 2 de dezembro.



A Petrobras alerta que o preço médio do diesel A S10 nas bombas pode chegar a R$ 5,92 por litro, considerando outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e revenda.



No acumulado do ano, a variação do preço de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras apresenta uma redução de R$ 0,71 por litro, equivalendo a 15,8%.



A empresa diz que o ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno, alinhados à estratégia comercial adotada em maio de 2023, que substituiu a política de preços anterior.



Em relação à gasolina e ao gás de cozinha (GLP), a Petrobras decidiu manter os preços de venda às distribuidoras estáveis.



A gasolina teve uma redução de R$ 0,12 por litro no final de outubro, enquanto os preços do GLP permanecem estáveis desde julho.