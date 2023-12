Novo presidente da Argentina diz, ao tomar posse: "Hoje enterramos décadas de fracassos e disputas sem sentido. Brigas que só conseguiram destruir o nosso país e nos deixar na ruína"

Domingo 10/12/23 - 13h13

Ainda há pouco, Javier Milei, o presidente eleito da Argentina, proferiu seu discurso de posse.



Comprometeu-se a lutar contra a absurda inflação no país e afirmou que nenhum governo anterior enfrentou uma situação tão precária.



Sublinhou a importância de um ajuste fiscal, colocando a responsabilidade sobre o Estado em vez do setor privado.



Defendeu cortes nos gastos públicos, dizendo que não há alternativa ao ajuste fiscal.



Mencionou que "nenhum governo recebeu uma situação pior do que a que estamos recebendo".



Disse que "a solução implica, por um lado, um ajuste fiscal (...) que, diferentemente do passado, cairá sobre o Estado e não sobre o setor privado".



Textualmente, afirmou:



- "Os argentinos, de forma contundente, expressaram uma vontade de mudança que já não tem retorno. Não há retorno. Hoje enterramos décadas de fracassos e disputas sem sentido. Brigas que só conseguiram destruir o nosso país e nos deixar na ruína. Hoje começa uma nova era na Argentina, de paz e prosperidade", discursou o presidente.



- "Tenho que deixar claro que não há alternativa ao ajuste fiscal".





- "Do ponto de vista teórico, se um país carece de reputação, os empresários não investirão até que venha um ajuste fiscal".



- "E lamentavelmente tenho que dizer: No hay plata".









Ao concluir seu discurso, Milei gritou: "Viva la libertad, carajo".



Minutos antes, durante a posse, ele recebeu a faixa presidencial.