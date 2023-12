Deputados e senadores rejeitaram integralmente 9 vetos presidenciais nesta quinta 14 de dezembro; e 4, parcialmente

Sexta 15/12/23 - 7h19

Brasília comenta:





- Foi forte a derrota do governo no Congresso.



- Deputados e senadores rejeitar integralmente 9 vetos presidenciais e parcialmente outros 4 neste 14 de dezembro de 2023.



- As votações registraram expressiva margem de votos contrários.



- Em relação à desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores da economia e prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes, o Senado registrou 60 votos contra o Planalto e 13 a favor.



- Na Câmara, a oposição foi mais forte, com 378 votos contrários e 78 a favor.