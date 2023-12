Mega da Virada subiu para 570 milhões de reais e apostas podem ser feitas até as 17h do dia 31

Quarta 20/12/23 - 7h11

O prêmio da Mega da Virada deste ano aumentou para R$ 570 milhões, conforme anunciado pela Caixa.



A 15ª edição do sorteio ocorrerá em 31 de dezembro, às 20h, e representa a maior premiação desde a criação da loteria especial em 2008.



No ano anterior, o prêmio total atingiu R$ 541,9 milhões, corrigidos pelo IPCA para R$ 567,28 milhões.



Diferentemente de outras loterias, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula, sendo dividido entre acertadores de faixas menores caso não haja vencedores na faixa principal de seis números.



As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site da Caixa até as 17h do dia 31.