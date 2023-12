Ataque contra salão de beleza em bairro de M. Claros, por homem que chegou no meio da tarde, expõe desembaraço no uso criminoso de motos. 2 homens foram presos

Quarta 20/12/23 - 10h16

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa terça-feira (19), a comparecer à Rua Evandro Câmara, Bairro Monte Carmelo, em Montes Claros, onde uma mulher, de 51 anos, foi vítima de roubo



A vítima contou que estava em seu salão de beleza, onde trabalha, e, por volta das 15h30min, um indivíduo chegou em uma motocicleta, entrou no estabelecimento, anunciou o assalto e solicitou o telefone celular, momento em que a vítima segurou o aparelho com as duas mãos e foi agredida com um empurrão, caiu no chão e teve o celular roubado pelo autor.



Após o crime, o autor fugiu com um comparsa na motocicleta.





Durante rastreamento, a Polícia Militar deparou-se com uma motocicleta com as mesmas características repassadas pela vítima e, após o acionamento do cerco e bloqueio, o veículo foi abordado no Bairro Interlagos, tendo como condutor um jovem, de 19 anos.



Ao ser questionado, ele negou qualquer envolvimento no referido roubo, a sua motocicleta estava com a placa que coincide com as características do veículo, porém, o chassi estava ilegível, com dois riscos verticais.



Em continuidade à parlamentação com o condutor, este informou que, por volta das 15h20min, emprestou a motocicleta para um conhecido dele, de 23 anos, para ir a um bar comprar conhaque, contudo o suspeito, demorou aproximadamente de 30 a 40 minutos para devolver a motocicleta.



A vítima e testemunha que estava no local do roubo informaram que as características da motocicleta abordada com o rapaz, de 19 anos, são idênticas à motocicleta utilizada no roubo, porém, não reconheceu o mesmo como o indivíduo que entrou no salão e roubou o telefone celular.



Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao jovem de 19 anos por conduzir veículo com características alteradas (chassi) ilegível e suspeita de participação no roubo.



A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender o autor.