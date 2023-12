Rapaz é chamado à porta de casa, em M. Claros. Recebe 2 tiros, e reconhece: o atirador havia sido preso com ele

Quarta 20/12/23 - 10h24

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na madrugada desta quarta-feira (20), a comparecer à Rua Cearense, Bairro São Geraldo, em Montes Claros, onde um jovem, de 25 anos, foi vítima de tentativa de homicídio.



A vítima relatou que estava em sua casa e que o autor, de 29 anos, bateu no portão e a chamou.



O morado contou também que, ao sair, foi abordado pelo autor que estava com uma arma de fogo, provavelmente um revólver.



O homem efetuou dois disparos que alvejaram a vítima na mão esquerda e na região do úmero do braço direito, e, em seguida, evadiu do local.



A vítima contou ainda que já foi preso com o autor, e este havia o ameaçado de morte.



O Samu socorreu a vítima consciente para o Hospital Universitário.