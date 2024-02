Jornal de BH: "...a recomendação é que os motoristas que viajam entre Janaúba e Montes Claros façam um "desvio" pela MGC-120, passando por Riacho dos Machados e pela BR-251 para chegarem ao destino final, aumentando a viagem em mais de 100 km"

Terça 20/02/24 - 22h04

Enchente em rio interdita trânsito em rodovia no Norte de Minas



Passagem de veículos foi interrompida no KM 248 da MCG-122, que liga Janaúba a Montes Claros

Luiz Ribeiro



O trânsito foi interrompido na MCG-122, rodovia movimentada entre Janaúba e Montes Claros, no Norte de Minas, na tarde desta terça-feira (20/2), em função das fortes chuvas registradas na região.



Devido a uma enchente no Rio Caititu, que invadiu a pista, a passagem de veículos foi interrompida no Km 248 da estrada, na comunidade de Camarinhas, no município de Francisco Sá.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o tráfego na ponte da MCG-122 sobre o Rio Caititu, em Camarinhas, foi interrompido por volta das 13h, sem previsão de tempo para a liberação. Foram formadas longas filas de carros nos dois sentidos da rodovia.



Na noite desta terça-feira (20/2), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) comunicou que, após vistoria técnica do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER - MG), a ponte da MGC-122 sobre o Rio Caititu foi interditada. Foram constatadas avarias na estrutura da ponte causadas pela força da água.



Ainda não há prazo para a reparação dos danos e a liberação do trânsito no local. Com a interdição da ponte, a recomendação é que os motoristas que viajam entre Janaúba e Montes Claros façam um "desvio" pela MGC-120, passando por Riacho dos Machados e pela BR-251 para chegarem ao destino final, aumentando a viagem em mais de 100 km.



A MGC-122 é muito movimentada, pois serve para o escoamento da produção de banana e outras frutas e verduras produzidas nos projetos de irrigação do Gorutuba (municípios de Nova Porteirinha e Janaúba) e do Jaíba (município homônimo).



A rodovia parte do entroncamento com a BR-251 (entre Montes Claros e Francisco Sá) e vai até a divisa com a Bahia, passando pelas cidades de Capitão Enéas, Janaúba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Mato Verde, Monte Azul e Espinosa.