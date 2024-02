Bolsonaro e outros investigados são esperados para depor na Polícia Federal nesta quinta-feira, em Brasília

Quinta 22/02/24 - 6h38

Nesta quinta-feira (22), o ex-presidente Bolsonaro e outros acusados devem prestar depoimento na Polícia Federal em Brasília.



A estratégia da Polícia Federal é fazer com que todos prestem depoimentos simultaneamente para evitar a combinação de versões.



A operação Tempus Veritatis, deflagrada há duas semanas, investiga suposto esforço para impedir a posse do presidente eleito.



A defesa de Bolsonaro afirma que ele permanecerá em silêncio durante o depoimento.



O pedido de adiamento do depoimento foi negado por Moraes.