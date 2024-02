Briga entre 4 rapazes, com morte, em M. Claros, narrada pela PM: "A motivação seria (...) a esposa (...) ter ficado sabendo por meio de vídeos enviados (...) que o seu marido estaria se envolvendo com outras mulheres"

Sexta 23/02/24 - 10h22

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa quinta-feira (22), a comparecer à Rua Antônio Lopo Montalvão, Bairro José Carlos de Lima, em Montes Claros, onde, segundo testemunhas, ocorreu briga envolvendo quatro jovens, de 18, 21 e 27 anos e a vítima, de 23 anos.



(...)



Ainda segundo as testemunhas, o rapaz, de 21 anos, armou-se com um revólver e efetuou disparos contra o de 23 anos, alvejando-o na cabeça.



A vítima faleceu no local.



Outro envolvido, de 27 anos, foi alvejado na cabeça (ficando com projétil alojado na cabeça entre o couro cabeludo e osso do crânio) e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santa Casa, onde foi atendido e liberado.



Posteriormente, ficou constatado que ele estaria envolvido como autor nos fatos, sendo localizado e preso.



Durante rastreamento, o jovem de 21 anos foi preso.



O outro, de 18 anos, não foi localizado.



Foram apreendidos um revólver de calibre .38 e 05 cápsulas deflagradas.



A motivação seria devido à esposa da vítima que faleceu ter ficado sabendo por meio de vídeos enviados pelo jovem que está sendo procurado que o seu marido estaria se envolvendo com outras mulheres.