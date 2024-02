Hungria aprova e a Suécia agora vai integrar seus exércitos e seus submarinos - em posição estratégica, ao lado da Rússia - como 32º membro da OTAN

Segunda 26/02/24 - 13h36

O Parlamento da Hungria aprovou a entrada da Suécia na OTAN após um adiamento de mais de 18 meses.



A decisão foi por 188 votos a favor e seis contra.



Com a aprovação, a Suécia se tornará o 32º membro da organização militar do ocidente.



O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, celebrou o momento como histórico, destacando o compromisso do país com a segurança da OTAN.



A entrada oficial da Suécia na OTAN está agora pendente da assinatura presidencial, prevista para ocorrer nos próximos dias.



Com isso, a Suécia será convidada a aderir ao Tratado e se tornar oficialmente o 32º membro da aliança militar.



A adesão da Suécia à OTAN amplia a área de proteção da aliança ao longo da costa do Mar Báltico, exceto pela costa russa e seu exclave de Kaliningrado.



Isso fortalece a defesa dos países bálticos em caso de um eventual ataque russo.



Além disso, o equipamento militar e as forças armadas suecas serão integradas à OTAN, contribuindo com uma força moderna e marítima, incluindo submarinos.



A localização estratégica da Suécia é um fator chave para sua adesão à aliança.