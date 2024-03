Enquanto brigam na Terra, americanos e russos subiram hoje para o espaço, em missão de 6 meses

Segunda 04/03/24 - 6h58

A SpaceX e a NASA lançaram com sucesso um foguete rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) nesta segunda-feira (4).



O foguete Falcon 9, carregando três astronautas americanos e um cosmonauta russo, decolou do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, marcando a oitava missão espacial conjunta entre as duas organizações.



A jornada científica terá duração prevista de seis meses, durante os quais a equipe realizará aproximadamente 250 experimentos em microgravidade.



O lançamento, que estava originalmente agendado para domingo (3), foi adiado devido a condições climáticas desfavoráveis.



A bordo estão o comandante Matthew Dominick, o astronauta veterano Michael Barratt, a astronauta Jeanette Epps e o cosmonauta Alexander Grebenkin.