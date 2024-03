Percebendo o perigo, gari saltou antes que o caminhão do lixo virasse

Segunda 11/03/24 - 6h48

Durante serviço noturna, caminhão de lixo tombou em curva fechada.



Câmeras de segurança, de residência próxima, registram o momento, sem feridos.



As imagens mostram o momento em que o caminhão vira, enquanto um dos garis, percebendo o perigo, salta fora.



Outros trabalhadores que seguiam atrás do caminhão correram para verificar o estado do motorista e prestar assistência.



Foi em Ribeirão das Neves, área metropolitana de BH.