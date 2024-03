Assessoria confirma: Faustão fez "embolização" no hospital onde permanece desde 25 de fevereiro, em S. Paulo. Saiba por qual necessidade

Sexta 15/03/24 - 7h01

Faustão, submetido a transplante de rim em 26 de fevereiro, ainda não teve o funcionamento do órgão.



Ele fez uma embolização recentemente para tratar questões linfáticas que atrasam a recuperação, segundo sua assessoria de imprensa.



O procedimento foi realizado para interromper o fornecimento de sangue em parte específica do corpo.



Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está desde 25 de fevereiro, sem previsão de alta.



Em agosto de 2023, o animador fez transplante de coração.