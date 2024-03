Por 3 dias, russos vão votar para manter Putin no governo até 2036. Ele já está lá há 24 anos

Sexta 15/03/24 - 7h08

Os russos começaram a votar nesta sexta-feira para a reeleição do presidente Vladimir Putin, que está no poder desde 2000 e deve garantir seu quinto mandato, até 2036.



A votação ocorrerá por três dias devido aos 11 diferentes fusos horários do país, com 114 milhões de eleitores.



Putin está no comando há 24 anos e é o presidente mais demorado desde Stalin na era soviética.



A Constituição foi mudada em 2020 e ele poderá permanecer no cargo até 2036.



O controle sobre a oposição e sobre a imprensa é comum na Rússia.



Eleições, dizem os comentaristas, são uma fachada. O povo russo, ao longo da história, muito pouco conheceu da liberdade.