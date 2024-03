Cabeça d´água mata 2 rapazes e moça, de 15, 16 e 17 anos, após chuva de 53 milímetros durante registro fotográfico

Segunda 18/03/24 - 22h49

Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, morreram após uma cabeça d´água atingir uma cachoeira em Paranavaí, no noroeste do Paraná, no domingo (17).



Pedro Henrique, de 17 anos, Letícia Silva, de 15 anos, e Kauane Duarte, de 16 anos, foram arrastados pela correnteza.



As buscas por Maria Gessé, de 43 anos, mãe de Kauane, continuam.



A forte enxurrada ocorreu com uma precipitação de 53 milímetros na cabeceira do rio.



Os jovens estavam na cachoeira para um registro fotográfico.



Letícia e Kauane eram estudantes do Colégio Estadual Silvio Vidal, enquanto Pedro Henrique frequentava o Colégio Estadual Leonel Franca.



Pedro Henrique, ex-jogador da base do Atlético Clube Paranavaí, foi descrito como um herói pela mãe, que testemunhou seus esforços para salvar outros antes de ser arrastado.



A cabeça d´água é um aumento repentino do nível da água causado por chuvas anteriores, e os bombeiros sempre recomendam cautela ao visitar esses locais.