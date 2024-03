Terça 19/03/24 - 6h58

A Mega-Sena desta terça-feira tem prêmio estimado em R$ 67 milhões para os apostadores que acertarem as seis dezenas.



No último sorteio, realizado no sábado (16), ninguém conseguiu acertar todas as dezenas para levar o prêmio máximo.



A aposta mínima para participar da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita tanto em casas lotéricas quanto pela internet, até as 19h.