STF já atingiu maioria para manter os 3 acusados presos

Segunda 25/03/24 - 6h55

A Primeira Turma do STF formou maioria para confirmar a ordem do ministro Alexandre de Moraes e manter a prisão de três suspeitos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco..





Os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin também votaram a favor das prisões e outras medidas cautelares.



Os suspeitos, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, foram presos no Rio de Janeiro no domingo e tiveram suas prisões mantidas após audiência de custódia.



A análise do caso termina nesta segunda-feira.



Os três foram transferidos para Brasília e encaminhados para uma penitenciária federal no Distrito Federal.