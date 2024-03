Mega-Sena desta Terça-feira da Semana Santa tem prêmio de 120 milhões de reais

Terça 26/03/24 - 6h56

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 120 milhões para os acertadores das seis dezenas, nesta terça-feira da Semana Santa.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.



É necessário fazer cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.







***



✅ Clique para seguir o canal da 98FM/montesclaros.com no WhatsApp👇🏻

Acesse aqui