TRE do Paraná começa a julgar hoje o mandato do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro

Segunda 01/04/24 - 6h42

A possível cassação do senador Sérgio Moro será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a partir deste 1º de abril.



O ex-juiz é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022.



As ações foram apresentadas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), alegando que Moro desequilibrou a disputa eleitoral ao migrar de uma pré-candidatura à Presidência para a disputa ao Senado, carregando vantagens da primeira fase.



A Procuradoria Regional Eleitoral defende a cassação, alegando gastos excessivos e desequilíbrio entre os candidatos.



A defesa de Moro argumenta que parte dos gastos não deveria ser considerada pré-campanha, como despesas com segurança e advogados.