Polícia Civil: "...investigações sobre dois crimes de roubos, cometidos nos dias 10 e 16 de janeiro deste ano, resultaram na operação Colt (...) na cidade de Montes Claros"

Segunda 01/04/24 - 17h29

Divulgação da Polícia Civil:



Operação Colt tem como alvo roubos cometidos em Montes Claros



As investigações sobre dois crimes de roubos, cometidos nos dias 10 e 16 de janeiro deste ano, resultaram na operação Colt, desencadeada na última quarta-feira (27/3), na cidade de Montes Claros, região Norte do estado.



Na oportunidade, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, com a arrecadação dois quilos de maconha, mais de 100 pedras de crack e 20 pinos de cocaína, além de alguns objetos roubados da casa das vítimas.



A ação resultou ainda na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas e receptação, e na apreensão de um adolescente por crime análogo ao tráfico de drogas.



Durante as investigações, a equipe policial identificou seis pessoas possivelmente envolvidas nos roubos.



Conforme apurado, os suspeitos teriam invadido as residências das vítimas, mantendo-as reféns mediante uso de violência.



A delegada Francielle Drummond, que coordena a investigação, explicou que em um dos imóveis foram roubadas várias munições e armas de fogo.



"No dia, seis suspeitos armados e encapuzados surpreenderam os moradores que foram agredidos e amarrados por eles”, destacou Drumond.



Após identificar os suspeitos, a PCMG representou à Justiça pelos mandados de busca e apreensão em locais ligados aos suspeitos, visando recuperar os objetos subtraídos e coletar provas para subsidiar o procedimento em trâmite.



Ao todo, participaram da operação 46 policiais civis, com auxílio do Canil da Polícia Militar.