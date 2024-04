31 milhões de pessoas estão na área onde o sol vai se deixar escurecer na próxima segunda-feira dia 8, num dos eclipses mais estudados da história

Quinta 04/04/24 - 7h11

Cientistas estão mobilizados com o próximo eclipse solar total que ocorrerá na próxima segunda-feira, 8 de abril, evento raro que atrai milhões de espectadores em toda a América do Norte.



A cada 18 meses, ocorre um eclipse solar total em algum lugar da Terra devido à coincidência entre o tamanho do Sol e da Lua, permitindo que a Lua cubra totalmente o disco solar quando alinhada perfeitamente entre o Sol e a Terra.



Embora o eclipse não seja visível no Brasil, este de segunda-feira é significativo pois atravessará uma vasta extensão de terra habitada, possibilitando a observação por milhões de pessoas.



Durante o eclipse, os cientistas planejam estudar a atmosfera solar, reações de animais selvagens e até mesmo lançar foguetes para observar a reação da atmosfera terrestre.



A expectativa é de que 31 milhões de pessoas estejam no caminho do eclipse, o dobro do último evento em 2017, e a duração será mais longa, em até dois minutos e meio.



Estudos sobre o comportamento animal durante o eclipse também vão ocorrer, observando como as espécies reagem à inesperada escuridão.