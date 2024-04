Tiros na área portuária de Januária, neste sábado, podem ter sido por vingança, suspeita a PM

Sábado 06/04/24 - 23h55

Rapaz de 21 anos foi assassinado a tiros na área de eventos do cais de Januária.



A PM busca 2 suspeitos. Um homem de 30 anos foi preso, ainda no local.



Grupo ao redor do homem baleado chamou a polícia, que encontrou o encontrou já sem sinais vitais, ferido no peito e na cabeça.



O rapaz estava acompanhado de amigo quando o pistoleiro se aproximou e atirou, fugindo num carro.



O motorista confessou ter levado dois homens, que cometeram o crime.



Foi então preso em flagrante acusado de participação no homicídio.



A PM suspeita de crime por vingança.