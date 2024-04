Governo prorroga a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália até abril de 2025

Quarta 10/04/24 - 6h50

Decreto do governo prorrogou a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália até abril de 2025.



O governo anterior havia eliminado a exigência.



O adiamento da exigência foi liderado pela Secretaria de Relações Institucionais.



O governo anterior havia derrubado a exigência de vistos para os 3 países em 2019, argumentando que a medida aumentaria o turismo internacional no Brasil.



A decisão de retomar a exigência deveria ter entrado em vigor em outubro de 2023, mas foi adiada duas vezes devido a pressões e problemas no atendimento aos turistas.



O Japão não está incluído na medida: o governo japonês anunciou em maio de 2023 a possibilidade de retirar a exigência de visto para brasileiros em viagens de até 90 dias, decisão confirmada em agosto do mesmo ano.