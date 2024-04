Bombeiros, às 22h02m, sobre prédio evacuado em M. Claros: "Os trabalhos de estabilização fixa e mais robusta da estrutura do prédio continuam sendo executados ininterruptamente"

Quarta 10/04/24 - 22h03

Do Corpo de Bombeiros, sobre o prédio de 16 andares evacuado em Montes Claros, segunda-feira:





Os trabalhos de estabilização fixa e mais robusta da estrutura do prédio continuam sendo executadas ininterruptamente.



Tudo segue conforme alinhamento ocorrido na parte da manhã, após reunião com técnico da empresa responsável pela edificação, Defesa Civil e o especialista calculista, em coordenação e supervisão do Corpo de Bombeiros.



Ressaltamos que não está sendo permitida a entrada dos moradores do prédio.



Essas medidas estão sendo tomadas com a máxima cautela e sob supervisão especializada, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.