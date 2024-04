"A Polícia Civil (...) prendeu, nessa quinta-feira (11/4), em Jaíba, Norte do estado, um homem, de 36 anos, suspeito de cometer o crime de estupro (...) contra a própria filha, de 13 anos"

Sexta 12/04/24 - 20h27

Divulgação da Polícia Civil às 12h32m desta sexta-feira:



Jaíba: Polícia Civil prende suspeito de estuprar filha de 13 anos



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quinta-feira (11/4), em Jaíba, Norte do estado, um homem, de 36 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 13 anos.



Segundo o delegado Marcos Tavares, a mãe da vítima é ex-companheira do suspeito, com quem possui mais dois filhos, com os quais compartilham a guarda. Na última semana, a menina contou à mãe que os abusos começaram há um ano e culminaram, há 20 dias, com um estupro.



Encaminhada para atendimento clínico pela mãe, o médico especialista confirmou o ato sexual. Assim, mãe e filha compareceram na Delegacia de Polícia Civil em Jaíba e apresentaram a denúncia contra o pai da menina.



Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário, e a medida foi atendida.



A equipe de policiais da Delegacia de Polícia em Jaíba, em posse da ordem judicial, localizou o suspeito e efetuou sua prisão, conduzindo-o à delegacia para formalização dos procedimentos de polícia judiciária.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça.



As investigações continuam.