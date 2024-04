Revelado: 15 mil detentos não voltaram às prisões após as saídas temporárias de 2023

Sábado 13/04/24 - 6h56

No ano passado, mais de 15 mil detentos não retornaram às prisões após as saídas temporárias, conhecidas como "saidinhas" ou "saidões".



São Paulo lidera em registros após as saídas, conforme o Relatório de Informações Penais.



Durante o período de liberdade, os detentos beneficiados devem obedecer a regras, como não frequentar bares ou casas noturnas, além de recolher-se à residência visitada durante a noite.



São permitidas saídas para detentos em regime semiaberto, com bom comportamento e que tenham cumprido parte da pena.



São Paulo, com o maior número de casos, é seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro.



Lula vetou parcialmente o projeto de lei das saidinhas, apoiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que recomendou a sanção com veto ao trecho que restringia as saídas para visitas familiares.