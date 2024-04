Ataque do Irã foi como "declaração de guerra", resumiu o presidente de Israel, neste domingo

Domingo 14/04/24 - 14h29

Presidente de Israel, Isaac Herzog, disse neste domingo que o ataque do Irã foi como uma "declaração de guerra".



Destacou que Israel está reunido para discutir os ataques do Irã.



Para ele, os ataques iniciados pelo Hamas foram o fator desencadeador de instabilidades na região.



O Irã, por sua parte, justificou seus ataques como retaliação ao bombardeio de sua unidade diplomático em Damasco.



Até aqui, Israel nunca havia sofrido um ataque direto do Irã.



A Missão Permanente do Irã na ONU sugere o encerramento do assunto, mas adverte sobre possíveis ações mais severas se Israel cometer revidar, repetindo que os Estados Unidos devem se manter à distância.