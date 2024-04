Concurso unificado com mil vagas será em 2 semanas, no dia 5 de maio, com resultado preliminar em 3 de junho. Consulte os novos detalhes

Domingo 21/04/24 - 7h35

Faltam 15 dias para o Concurso Nacional Unificado, marcado para o dia 5 de maio.



Conhecido como ´Enem dos Concursos´, oferecerá mais de 6 mil vagas em níveis médio e superior.



O local da prova será revelado na próxima quinta-feira (25), por meio do cartão de confirmação, acessível na página do concurso.



A prova terá um formato peculiar, com os candidatos divididos em oito blocos temáticos com base nas áreas governamentais.



No dia do exame, os participantes terão que responder a 70 questões objetivas, sendo 20 de conhecimentos gerais, comuns a todos, e 50 de conhecimentos específicos de cada bloco temático.



No mesmo dia, haverá a prova discursiva de conhecimentos específicos.



A aplicação das provas acontecerá tanto no período da manhã quanto da tarde, com ritos distintos para os níveis médio e superior.



Os salários podem chegar a quase R$ 23 mil, e as convocações estão previstas para começar em agosto, de acordo com o cronograma.



Os resultados preliminares serão divulgados em 3 de junho, enquanto os resultados finais sairão em 30 de julho.