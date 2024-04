2) Sistema de alta pressão vai diminuir a formação de nuvens de chuvas, diz a meteorologia

Segunda 22/04/24 - 7h20

Instabilidades que afetam o interior do país estão perdendo força ao longo desta semana devido à atuação de um sistema de alta pressão, o que resultará na diminuição da formação de nuvens de chuva.



O destaque será a elevação gradual das temperaturas nos próximos dias, juntamente com a preocupação com a umidade relativa do ar em vários estados.



Na Região Sudeste, a semana começará sem chuva na maior parte do território.



Embora haja uma leve queda nas temperaturas mínimas nesta segunda-feira (22), podendo causar névoa/nevoeiro pontualmente entre o leste de São Paulo e a região da Zona da Mata em Minas Gerais, as temperaturas devem subir durante a tarde, sem previsão de chuva para São Paulo, interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro.