Meteorologia vê temperatura de 34 graus em M. Claros na sexta-feira da semana que vem. No amanhecer de domingo, a mínima novamente deve registrar 17 graus

Quinta 25/04/24 - 7h15

M. Claros deverá ter 32 graus de máxima temperatura, nesta tarde, caindo para 31 e 32 até terça-feira, a partir de quanto a máxima subirá para 33, chegando a 34 graus na sexta-feira da semana que vem.



As mínimas deverão ficar em 19 graus, como hoje, até domingo, quando a previsão é de 17 graus, subindo para 18 já na manhã seguinte.



A meteorologia vê sol pleno e nenhuma chance de chuva nos próximos 10 dias na região de M. Claros





INCOMUM



Este fim de abril trará combinação incomum de eventos climáticos na região sul do Brasil, com uma onda de calor e massa de ar frio se aproximando simultaneamente.



As temperaturas oscilarão, enquanto chuvas frequentes afetarão o tempo nos próximos dias.



O Rio Grande do Sul e Santa Catarina viram chuvas frequentes neste mês, enquanto o Paraná teve mais dias secos.



Embora alguns lugares enfrentem eventos de precipitação, outros permanecerão secos e muito quentes.



A nova onda de calor é atribuída a um sistema de alta pressão na média atmosfera, que mantém o ar seco e quente sobre a região.