Apostador de Campinas acerta os números 06 - 22 - 34 - 36 - 44 - 50 e leva sozinho a Mega de 5,5 milhões de reais

Quinta 25/04/24 - 21h42

Apostador de Campinas levou sozinho o prêmio de R$ 5,5 milhões da Mega-Sena com os números 06 - 22 - 34 - 36 - 44 - 50



A quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 52.426,96.



Já a quadra registrou 1.883 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.233,01.



O próximo sorteio será no sábado (27), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.