Viena, na Áustria, é declarada a melhor cidade do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Saiba quais são as outras 9

Sábado 29/06/24 - 14h22

A revista "The Economist" classificou Viena, na Áustria, como a melhor cidade do mundo para se viver pelo terceiro ano consecutivo.



Em seguida, estão Copenhague, na Dinamarca, e Zurique, na Suíça.



O ranking anual é realizado pela Economist Intelligence, que avalia a estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura das cidades.



Viena destacou-se por obter a pontuação máxima em estabilidade, saúde e infraestrutura, além de todas as dez cidades melhor classificadas terem recebido nota 100 em educação.



As 10 melhores cidades para se viver, segundo "The Economist":



1. Viena, Áustria

2. Copenhague, Dinamarca

3. Zurique, Suíça

4. Calgary, Canadá

5. Vancouver, Canadá

6. Genebra, Suíça

7. Frankfurt, Alemanha

8. Toronto, Canadá

9. Amsterdã, Países Baixos

10. Osaka, Japão