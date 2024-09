Trump e Kamala têm debate nesta terça-feira e miram os eleitores dos estados pêndulos

Segunda 09/09/24 - 6h55

O debate desta terça-feira (10) marca um momento importante na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump, com ambos tentando consolidar suas posições na corrida presidencial dos Estados Unidos.



O debate será o primeiro entre os dois, no momento em que as pesquisas indicam disputa acirrada.





O formato do debate, com microfones silenciados.



As campanhas estão focadas em estados pêndulos como Pensilvânia e Geórgia, onde a corrida está especialmente equilibrada.





O resultado do debate pode influenciar eleitores indecisos e será determinante para a fase final da campanha.