Área de Ribeirão Preto e Franca, em S. Paulo, estão cercadas após 16 homens atacarem carro-forte, com intenso tiroteio

Terça 10/09/24 - 6h59

Na noite desta segunda-feira (9), pelo menos 16 criminosos atacaram carro-forte entre Batatais e Restinga, no interior de São Paulo, na Rodovia Cândido Portinari.



O ataque resultou em intensa troca de tiros, deixando cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave.



O confronto ocorreu por volta das 19h, quando os assaltantes obrigaram o motorista de um caminhão a bloquear a pista.







Durante o tiroteio, um vigilante foi baleado e outros dois ocupantes do veículo foram feridos por estilhaços, enquanto o motorista escapou ileso.



Munições de calibres .50 e 556 foram encontradas no local.





A polícia bloqueou a rodovia.



Os criminosos fugiram, e imagens nas redes sociais mostraram o carro-forte em chamas.



Na fuga, houve novos confrontos.



Funcionário de uma usina foi baleado e levado em estado grave ao hospital.



Um policial do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) também foi atingido.



Não se sabe se os assaltantes conseguiram roubar valores do veículo.



A Polícia Militar mantém o cerco nas regiões de Ribeirão Preto e Franca.