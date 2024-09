Possível anúncio do aumento na taxa dos juros deve sair após as 18h de hoje

Quarta 18/09/24 - 6h53

O Banco Central deve anunciar, nesta quarta-feira (18), o primeiro aumento da taxa básica de juros desde agosto de 2022, no atual governo federal.



O Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar a Selic para 10,75% ao ano, em tentativa de conter a alta das expectativas de inflação.



Especialistas dizem que será a primeira de uma série de elevações, com a taxa podendo atingir 11,50% ao ano até o início de 2025.







A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirma que não há mais espaço para elevações, destacando os sinais de desaceleração da inflação e o cenário global de cortes nas taxas.



A Confederação Nacional do Comércio (CNC) diz que há necessidade de ajustes diante das pressões inflacionárias, mas alerta para os impactos da alta dos juros sobre a economia, especialmente no comércio e no turismo.



O anúncio oficial deve ocorrer após as 18h desta quarta-feira.