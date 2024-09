Antes de explodir, bipes exibiram mensagem, simulando comunicação real

Terça 17/09/24 - 21h25

Nove pessoas ou onze - morreram e 2.750 ficaram feridas após a série de explosões envolvendo pagers ou bipes utilizados por membros do Hezbollah, ocorrida nesta terça-feira (17).



Os dispositivos teriam recebido uma mensagem antes de explodir, simulando uma comunicação real.



Supostamente, menos de 50 gramas de explosivos foram colocados junto à bateria dos aparelhos, com um interruptor que permitiu a detonação remota.



O alerta de ativação veio por meio de uma mensagem enviada pela liderança do Hezbollah.



As explosões aconteceram em vários locais, incluindo supermercados e espaços públicos, causando mortes e ferimentos graves.



Entre as vítimas fatais estão uma menina e dois militantes do Hezbollah.



O embaixador iraniano no Líbano também ficou ferido, com lesões leves.



Os dispositivos teriam sido fabricados por empresa localizada em Budapeste, na Hungria.



O governo libanês pediu que todos os cidadãos descartem imediatamente os pagers, em um esforço para evitar novas tragédias.



O incidente é considerado uma das maiores falhas de segurança já enfrentadas.







O uso de pagers, ou bipes, tecnologia utilizada nas décadas de 1980 e 1990, tornou-se praticamente obsoleto com a chegada dos celulares.



Contudo, era estratégia do Hezbollah para evitar rastreamento por Israel.