Domingo amanheceu com mais 60 bombardeios de Israel contra o Líbano. Mais de 100 foguetes foram disparados do Libano contra Israel

Domingo 22/09/24 - 8h44

Mais dois mortos foram confirmados após mais de 60 bombardeios israelenses no sul do Líbano já neste domingo (22), segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano.



A ofensiva ocorre após Israel ter realizado quase 300 ataques aéreos no leste e sul do Líbano nas últimas 24 horas, em resposta a supostos planos de ataque do Hezbollah.



Durante a noite, mais de 100 foguetes foram disparados do Líbano em direção a Israel, intensificando o confronto.



As Forças de Defesa de Israel afirmam que os ataques ao Hezbollah continuarão.