Ataque aéreo de Israel matou importante líder no sul da capital Beirute. "Martirizado na estrada para Jerusalém", retrucou o Hezbollah

Terça 24/09/24 - 22h40

O Hezbollah confirmou a morte de seu comandante sênior, Ibrahim Qubaisi, conhecido como "Abu Musa", nascido em Zebdine, no sul do Líbano, em 1962.



O grupo afirmou que Qubaisi foi "martirizado na estrada para Jerusalém", sem dar mais detalhes.



O exército israelense informou que ele foi morto em um ataque aéreo, junto com outros dois comandantes, no sul de Beirute.



Qubaisi era responsável por comandar várias unidades de mísseis do Hezbollah, segundo as Forças de Defesa de Israel.



O ataque israelense também resultou em pelo menos seis mortes e 15 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, e destruiu dois andares de um prédio na área de Ghobeiry, em Beirute.