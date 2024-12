PIB do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre, divulga o IBGE

Terça 03/12/24 - 9h05

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,9% no 3º trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, informou o IBGE.



O aumento foi impulsionado nos setores de Serviços (0,9%) e Indústria (0,6%), que compensaram a queda de 0,9% na Agropecuária.



O consumo das famílias subiu 1,5%, o do governo cresceu 0,8%, e os investimentos avançaram 2,1%.



O PIB alcançou R$ 3 trilhões, sendo R$ 2,6 trilhões de Valor Adicionado e R$ 414 bilhões de impostos líquidos.