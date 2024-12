Primeiro-ministro da França entregou o cargo, nesta quinta, e nome do sucessor é esperado no fim de semana

Quinta 05/12/24 - 6h58

O primeiro-ministro da França, Michel Barnier, entregou sua carta de renúncia ao presidente Emmanuel Macron nesta quinta-feira (5), após sofrer moção de censura aprovada pelo Parlamento na quarta (4).



Uma inédita união entre deputados da esquerda e da direita derrubou o premiê, que esteve no cargo por menos de 100 dias.



Foi um dos governos mais breve da Quinta República.



Indicado por Macron há três meses, o governo enfrentava resistência desde a nomeação.





Com a aprovação da moção por 331 votos, Barnier deixa automaticamente o cargo.



Agora, Macron precisa decidir entre negociar com os partidos no Parlamento ou nomear um novo premiê, o que pode ampliar o desgaste político.



Anúncio oficial sobre o sucessor é esperado até o fim de semana.