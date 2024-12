90 navios chineses são mobilizados e Taiwan eleva o nível de alerta, temendo ataque

Segunda 09/12/24 - 6h34

Taiwan anunciou nesta segunda-feira (9) aumento no nível de alerta em resposta à mobilização de 90 navios chineses.



Foram movimentadas embarcações da marinha e da guarda costeira, em áreas próximas à ilha e ao sul do Japão.



Autoridades taiwanesas acusam a China de iniciar novos exercícios militares.



A movimentação ocorre após a visita do presidente taiwanês Lai Ching-te ao Pacífico, com escalas em territórios dos EUA.



A China delimitou sete zonas de espaço aéreo reservado próximas às províncias de Fujian e Zhejiang, com validade até quarta-feira (11).



Taiwan ativou exercícios de prontidão para combate, posicionando forças navais e monitorando atividades chinesas.



A China considera Taiwan parte de seu território e estaria tentando ampliar sua intimidação militar, cercando áreas estratégicas.

