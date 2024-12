Com cidades devastadas e economia no fundo do poço, Síria acorda nesta segunda e tenta se reconstruir

Segunda 09/12/24 - 6h52

A deposição de Bashar al-Assad marcou o fim do regime de 50 anos da família Assad e abriu um novo capítulo para a Síria.



Rebeldes liderados pelo grupo Hayat al-Tahrir al-Sham (HTS) tomaram Damasco, forçando Assad a buscar refúgio na Rússia.





A queda do governo reduz a influência da Rússia e do Irã na região.



O presidente dos EUA, Joe Biden, destacou a incerteza que cerca o futuro do país.



A Síria enfrenta o desafio de reconstruir cidades devastadas e lidar com uma economia arruinada.