Vestibular da Unimontes: "Pela manhã, 12.756 candidatos dos cursos que iniciarão as aulas no primeiro semestre letivo fizeram as provas. Durante a tarde, os portões foram abertos às 14h para receber os 12.485 estudantes do Grupo 2, que vão iniciar as aulas em agosto de 2025"

Domingo 15/12/24 - 18h50

Da Unimontes, domingo, 18h49m:





Milhares de estudantes de todos os estados brasileiros participam hoje (15/12) do vestibular próprio 2024 da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Ao todo, 25.145 candidatos realizaram as provas neste domingo em 39 prédios, sendo 29 deles em Montes Claros.

No município, além das cinco unidades acadêmicas do campus-sede, os estudantes foram alocados em 22 escolas públicas estaduais e municipais, localizadas em diversos bairros; no Centro de Educação Profissional e Tecnológico da Unimontes (CEPT), situado no Centro, próximo à Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e São José, e no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Os campi da Unimontes em Almenara, Brasília de Minas, Bocaiuva, Espinosa, Janaúba, Januária, São Francisco, Salinas e Paracatu também receberam estudantes neste domingo. A organizadora do certame é a Comissão Técnica de Processos Seletivos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento ao Ensino Superior do Norte de Minas (Fadenor) responsável pela logística e aplicação das provas.



Durante todo o dia, o presidente da instituição, Roney Versiani Sindeaux, esteve junto da equipe acompanhando o processo e auxiliando os candidatos. “A Fadenor se orgulha de ser novamente parceira da Unimontes na execução deste processo vestibular que envolve mais de 3.000 colaboradores para atender os 25 mil candidatos de Montes Claros, da região e ainda de várias partes do país, que lotaram os hotéis de Montes Claros, transbordando para cidades circunvizinhas.



O reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, fala do aumento do interesse de pessoas de todo o Brasil, pela realização do vestibular próprio da instituição. "A grande procura e interesse reforça que estamos no caminho certo, na busca incessante pela transformação da Unimontes em uma das principais instituições de ensino do país. Retomamos o vestibular próprio da Unimontes no ano passado e incluímos quatro novos cursos de graduação, desde então: Psicologia (em 2023) e Farmácia, Cinema e Audiovisial e de Tecnólogo em Apicultura e Meliponicultura (em 2024). Queremos -e vamos- fazer ainda mais", vislumbra o reitor.



Um processo seletivo e duas chances de aprovação



Pela manhã, 12.756 candidatos dos cursos que iniciarão as aulas no primeiro semestre letivo fizeram as provas. Durante a tarde, os portões foram abertos às 14h para receber os 12.485 estudantes do Grupo 2, que vão iniciar as aulas em agosto de 2025. Há duas exceções: independentemente do Grupo, os candidatos dos cursos de Letras Inglês (vespertino/Montes Claros) e de Tecnologia em Apicultura e Meliponicultura (matutino, campus Bocaina) iniciarão as provas apenas no segundo semestre de 2025.



A divisão em etapas amplia as chances dos candidatos, que podem se inscrever, para o mesmo curso ou para um curso diferente, desde que realizem as provas pela manhã e à tarde. Isso pode aumentar a chance de aprovação, já que o Grupo 1 e o Grupo 2 possuem listas de chamada separadas e provas distintas.



Vestibular 2024 já é considerado um sucesso



Desde as primeiras horas da manhã, a presidente da Coordenação Técnica de Processos Seletivos da Unimontes, professora Jussara Maria de Carvalho Guimarães, percorreu o campus, vistoriou os locais de provas e coordenou as equipes para garantir que tudo transcorresse na mais perfeita ordem.



“O processo seletivo vestibular próprio transcorreu com tranquilidade, sem maiores intercorrências, além do previsto. Esperamos que todos sejam bem-sucedidos nas provas e já agradecemos a escolha da Unimontes para cursar o ensino superior”, disse a professora.



Apesar do alto número de participantes e dos quase 40 locais de provas processo seletivo foi bem sucedido em todas as cidades. “O volume [de participantes] é um indicativo da grandeza e do reconhecimento da Universidade e da credibilidade, responsabilidade e seriedade da Fadenor na execução dos processos seletivos e concursos”, afirmou o Diretor Técnico da Fundação, Roney Sindeaux.



Inscrições Indeferidas



As pessoas que se inscreveram pelo sistema universal de vagas, mas não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo (até 16/10), não estão aptas para fazer o concurso. O mesmo vale para aqueles que se inscreveram pelo sistema de reserva de vagas, por critério socioeconômico, e tiveram seu pedido indeferido. Neste caso, o prazo foi do dia 02 até o dia 04 de novembro, não sendo possível o pagamento extemporâneo.



Redação do Vestibular



Você acha que ainda existe preconceito com os soropositivos? A charge do cartunista Moisés chama atenção para um tema que voltou a ganhar espaço e preocupação no sistema de saúde e na mídia. A redação deste ano do vestibular no período da manhã teve como tema os “Caminhos para a minimização do estigma associado às pessoas com HIV positivo”.



Tanto vestibulandos quanto profissionais do setor de educação elogiaram a escolha pela atualidade e relevância do assunto. “A Unimontes fez um lindo trabalho com esse tema”, comentou o professor de Linguística e Língua Portuguesa, Willian Fernandes. “Acho que esse tema e os textos vêm para cumprir uma função social porque, além de selecionar os candidatos, também leva informação. Muita gente certamente irá procurar centros de saúde para buscar informações sobre temas como tomar a medicação”, destacou o professor.



Durante a tarde, os estudantes tiveram dois textos para trabalhar na redação, ambos destacando a arte como instrumento de transformação e crítica social. O primeiro deles falava sobre a exposição de 25 desenhos da artista gaúcha, Maria Lídia Magliani com ilustrações que denunciavam os excessos e abusos da didatura militar. O segundo, apresenta o universo da arte contemporânea da artista Negana, através do olhar de Wallace Vivas no texto "A Arte como ferrramenta de conscientização". Ao final, o estudante deveriam analisar a questão: "A vida imita a arte ou a arte imita a vida?" A arte brasileira como mecanismo de denúncias sociais.



O gabarito com as questões objetivas será divulgado a partir das 20h, no site da Coteps. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 03 de fevereiro de 2025. Para esclarecimento de dúvidas, a FADENOR disponibiliza os telefones (38) 3690-3932 e (38) 3690-3930. Todas as informações sobre o certame e o acompanhamento das etapas do vestibular, podem ser feitos na área do candidato, no site da Coteps.