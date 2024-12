BR-135 avisa que as obras "com interferência direta no tráfego, como em pistas simples, pistas duplas e acostamentos", foram paralisadas para o Natal

Quinta 19/12/24 - 8h05

Prevendo o aumento significativo no tráfego de veículos durante o feriado de Natal, a Eco135 implementará, a partir do dia 18 de dezembro de 2024, a operação especial de reforço e monitoramento das rodovias.



A estimativa é que mais de 500 mil veículos circulem entre às 0h do dia 18/12, a 23h59 do dia 25/12 nas rodovias BR-135, LMG-754 e MG-231.



O objetivo é intensificar a segurança e garantir a fluidez do tráfego para todos os usuários.



Durante este período, serão aplicadas as seguintes medidas:



Reforço no monitoramento:



Ampliação da presença de equipes operacionais e intensificação do monitoramento por câmeras ao longo das rodovias.



Atendimento Rápido: Disponibilização de equipes extras para atendimento emergencial, garantindo maior agilidade em caso de ocorrências.



Suspensão de Obras: Todas as obras com interferência direta no tráfego, como em pistas simples, pistas duplas e acostamentos, serão temporariamente paralisadas a partir do dia 17 de dezembro de 2024.



Campanha de Conscientização: Ações de orientação aos motoristas com foco em segurança viária, incluindo divulgação na imprensa e distribuição de materiais educativos.





Reforçamos a importância de redobrar a atenção às sinalizações e respeitar as regras de trânsito para que todos possam viajar com tranquilidade e segurança.



