Dólar abriu em alta nesta sexta-feira, a 6, 21 reais

Sexta 27/12/24 - 9h34

O dólar abriu em alta nesta sexta-feira (27), atingindo R$ 6,21.



Os investidores estão de olho nos dados de inflação e emprego no Brasil.



O IPCA-15, prévia oficial da inflação, registrou alta de 0,34% em dezembro, abaixo das expectativas do mercado, que previa 0,45%, segundo o IBGE.



Na cena política, há tensões envolvendo as emendas parlamentares.



A Câmara dos Deputados enviou informações ao STF sobre a legalidade dessas indicações após o ministro Flávio Dino suspender pagamentos na segunda-feira (23).