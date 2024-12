Mas, fique sabendo: se você apostar 5 reais na Mega de Virada, a chance de ganhar é de 1 em 50 milhões

Sexta 27/12/24 - 20h47

Você tem até 31 de dezembro para concorrer ao maior prêmio da história, a Mega da Virada.







A Mega da Virada deste ano promete prêmio recorde de R$ 600 milhões.





As apostas podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, às 18h.



O sorteio ocorrerá, 2 horas depois, às 20h.



O prêmio principal não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco.



Valores das apostas:



- Simples (6 números): R$ 5.



- Máxima (20 números): R$ 193.800.





Chances de ganhar:



- Aposta simples: 1 em 50 milhões.



- Aposta com 20 números: 1 em 1.292.