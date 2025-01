M. Claros, na última noite: "...a vítima foi encontrada deambulando na cena e apresentando uma perfuração nas costas"

Sexta 03/01/25 - 6h38

Do Samu, sexta-feira, 06h33m:



(...)



O SAMU foi acionado para prestar atendimento a um homem de 42 anos após ser atingido do por um disparo de arma de fogo na noite dessa quinta-feira (02), na Vila São Francisco de Assis, em Montes Claros.



Quando a equipe do SAMU chegou ao local, a vítima foi encontrada deambulando na cena e apresentando uma perfuração nas costas.



Os socorristas imobilizaram o paciente, realizaram curativo no local do ferimento e o medicaram.



Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada, consciente, para o Hospital Universitário.